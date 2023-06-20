الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكي عاجل لمنع انفجار يحضر له غلاة المتطرفين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد في الضفة الغربية باعتداءات ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، وهجماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن "هجمات المستوطنين الإسرائيليين المنظمة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما هي إلا انعكاس لحملة التحريض التي يقودها الوزراء المتطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو، أمثال بن غفير وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح وتوزيعه على المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، ومطالبتهم بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة".

وحذرت الوزارة من مغبة انجرار الحكومة الإسرائيلية خلف هذه الدعوات وتصعيد عدوانها في شمال الضفة الغربية، نبهت إلى نتائجه وتداعياته التي قد تدفع ساحة الصراع إلى مربعات من العنف التي تصعب السيطرة عليها، فضلا عن أنها "ستتجاوز الخطوط الحمراء وتؤدي إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة".

وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأمريكي، عاجل وحقيقي، من أجل إجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة، تجنبا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين.

المصدر: الخارجية الفلسطينية