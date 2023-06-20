فنانة مصرية تكشف الحالة الصحية لهاني شاكر بعد إجرائه عملية جراحية

كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري هاني شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية وإجرائه لعملية جراحية.

وقالت نادية مصطفى في تصريح لـ"القاهرة 24" إن هاني شاكر كان يعاني من التهاب وجيوب في القولون، حيث أجرى عملية جراحية لاستئصال جزء من القولون منذ أسبوع.

وأضافت أنها تواصلت مع زوجته التي أكدت أن حالته الصحية أحسن، وأنه قد غادر المستشفى.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري