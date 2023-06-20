مصر.. الداخلية تكشف تفاصيل نشر مقطع فيديو تمثيلي لسرقة شخص في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف ملابسات نشر مقطع فيديو تمثيلي لسرقة شخص في مطروح.

وتبلغ قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله 9 سنوات، يفيد بتضرره من قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم بتصوير مقطع فيديو تمثيلي بادعاء سرقة لنجله بقصد الحصول على مشاهدات.

وأكد المتضرر أنه تم نشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري