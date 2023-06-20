الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس مجلس الشورى القطري

استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، برئيس مجلس الشورى القطري والوفد المرافق، حيث نقل إليه الأخير تحيات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام النماء والازدهار، فيما حمله رئيس الإمارات تحياته إلى الشيخ تميم وتمنياته لقطر وشعبها بمزيد من التطور والرخاء.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الشيخ محمد بن زايد وحسن الغانم تبادلا أحاديث ودية تعبر عن العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وقطر وشعبيهما.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

وأعلنت الإمارات وقطر يوم الاثنين، عن إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة الإمارات في الدوحة وسفارة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي، أعمالهم اعتبارا من 19 يونيو.

ويأتي هذا التطور بعد قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين قطر وعدد من دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات عام 2017، حيث تعد خطوة مهمة في اتجاه تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالات