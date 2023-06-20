مصر.. القبض على رئيس شركة كبيرة بسبب تأشيرات الحج للسعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للسياحة بتهمة النصب والاحتيال على 6 مواطنين في تأشيرات للحج.

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وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم مطلوب في 34 حكما قضائيا بتهمة شيك بإجمالي 86 سنة وكفالات 49950 جنيها، آخرهم القضية رقم 34984 لسنة 2018م جنح مستأنف مدينة نصر محكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه بتهمة شيك.

وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على المتهمة بالنصب على المواطنين بعد أن جمعت مبالغ نظير رحلات، وتبين فيما بعد أنها رحلات وهمية.

وتلقت الشرطة إخطارا ضد سيدة تبلغ من العمر 37 عاما، أوهمتهم بتنظيم رحلات للحج.

وتبين أن المتهمة حصلت مبالغ مختلفة من المواطنين تراوحت ما بين 150 إلى 210 ألف جنيه، نظير رحلة الحج، إلا أنهم عقب وصولهم إلى مطار جدة اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية للنصب، وعادوا مرة أخرى إلى مصر.

المصدر: القاهرة 24