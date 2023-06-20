مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقال مدير مجلس بلدة حوسان، رامي حمامرة، في حديث لوكالة "وفا"، إن "المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة فتى بعيار ناري في الرأس، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم الإعلان عن استشهاده لاحقا".

إقرأ المزيد

وأعلنت مصادر أمنية لاحقا، أن شابين آخرين أصيبا برصاص إسرائيلي، أحدهما بالرقبة والآخر في البطن، كما اعتقل شاب دون أن يتم التعرف على هويته إلى حد الساعة.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني، ألقى زجاجة حارقة باتجاه مركبات للمستوطنين في منطقة بيت لحم.

المصدر: وكالات +RT