الأردن.. منع إقامة فعالية تروج للمثلية في مقهى بالعاصمة عمان

منع محافظ العاصمة الأردنية عمان، ياسر العدوان، إقامة فعالية لعرض فيلم يروج للمثلية الجنسية في أحد مقاهي وسط البلد.

وقال العدوان إن المنع جاء لاعتبار الفيلم "مروجا للعلاقات الشاذة، التي تمثل تحديا لقيم المجتمع الاردني".

وكان من المقرر إقامة الفعالية خلال الأسبوع القادم، وسط عدد محدود من الحضور، سعيا من منظميها لعدم إثارة ضجة في المجتمع الأردني، لكن الأجهزة المختصة كشفت الأمر وقررت منع إقامة الفعالية.

وأفادت صحيفة "الغد" الأردنية بأن منظم الفعالية يحمل الجنسية عربية، حيث حاول إقامة الفعالية ذاتها في بلده لكن سلطات الدولة التي ينتمي إليها منعته فحوّل مسار إقامة الفعالية إلى الأردن.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية