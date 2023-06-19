حميدتي يبحث مع وزير الخارجية السعودي الأوضاع في السودان

بحث قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان.

وذكر قائد قوات الدعم السريع: "بحثت اليوم مع وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان والمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار لاسيما الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في منبر جدة".

وأضاف: "أكدت لسمو الأمير فيصل بن فرحان التزامنا بإعلان جدة وما توصلنا إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتسهيل وصول المساعدات وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين".

كما أشار: "نبهت الوزير إلى الانتهاكات المستمرة لشروط الهدنة من الطرف الآخر، من بينها الهجوم على قواتنا اليوم في وجود بعثة الصليب الأحمر الدولي التي كانت تتأهب لنقل جرحاهم. وناقشنا أيضا تفاصيل مهمة حول الجهود التي تقودها المملكة مع الشركاء الدوليين في سبيل تحقيق الاستقرار في بلادنا عبر منبر جدة".

وأوضح: "نحن ممتنون لجهود المملكة ودعمها السخي من خلال مؤتمر المانحين الذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها السودانيون، ونتطلع إلى مزيد من الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية ومن الأسرة الدولية كافة".

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المصدر: RT