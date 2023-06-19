القضاء العراقي يؤكد دعمه لإعادة النظر بقوانين "حزب البعث"

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الاثنين، أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أكد دعمه في إعادة النظر بقوانين "حزب البعث".

وذكر في بيان صحفي أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وناقشا آخر التطورات على الساحة العراقية".

ونقل البيان عن الرئيس العراقي تأكيده "ضرورة استدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد واستثماره في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق جذب استثمار الشركات الأجنبية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية عرض حقيقة الواقع العراقي من ناحية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وثورة الإعمار والبناء ونقل الصورة الحقيقية دون أي قصور".

ونقل البيان عن رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيد "دعمه الكامل لرئاسة الجمهورية في إعادة النظر بالمنظومة التشريعية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من أجل استكمال تشريع القوانين المنصوص عليها في الدستور".

المصدر: RT