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بينها الداخلية والدفاع.. السعودية توقف 141 شخصا في قضايا فساد بعدد من الوزارات

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بينها الداخلية والدفاع.. السعودية توقف 141 شخصا في قضايا فساد بعدد من الوزارات
Gettyimages.ru
السعودية
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيف 141 شخصا في قضايا فساد بعدد من الوزارات، من بينها الداخلية والدفاع.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.

وتنوعت جرائم الفساد بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، فيما شملت التوقيفات وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، فضلا عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبينت الهيئة أن عدد الموقفين على ذمة التحقيق وصل إلى 141 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها على "تويتر"، فإن عدد التحقيقات الجارية وصل إلى 253 تحقيقا.

وأفادت الهيئة بأن الجهات الرقابية نفذت خلال الفترة المذكورة 3319 جولة رقابة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية و"هيئة نزاهة"

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