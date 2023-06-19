الأمن الجزائري يطيح بعصابة إجرامية مختصة في ترويج مخدر "تشوشنة"

تمكن رجال الشرطة شرقي الجزائر العاصمة من توقيف عصابة إجرامية تضم 5 أشخاص، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات.

ومكنت العملية من حجز كمية معتبرة من مخدر "تشوشنة"، حيث تتمثل في 4 حزم بلاستيكية قدر وزنها إجمالا ب0.86 غ وحزمة بوزن 0.19 غ مخبأة في غطاء كرسي السيارة، وقطع من القنب الهندي يقدر وزنها ب 6.8غ، فضلا عن أسلحة بيضاء ومبالغ مالية مقدرة بحوالي 24 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وأوقفت الشرطة المتهمين بتاريخ يونيو على متن سيارة من نوع "بولو" في حالة تلبس بالجرم بأحد الأحياء، حيث أحيلوا على المحاكمة، اليوم الاثنين، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، لمتابعتهم بجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون رخصة، وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع.

وأثمرت العملية بالعثور على قطعة مخدر "تشوشنة" يبلغ وزنها 5.89 غ بالحقيبة اليدوية لمتهمة موقوفة، وجزء من سيجارة محشوة بالقنب الهندي، كما تم حجز قطع مخدرات في مسكنها العائلي بعد تفتيشه.

واستمرارا للتحقيق، لدى سماع المتهم الأول، تم توقيف متهمين اثنين آخرين، أحدهما بائع فواكه مروج للمخدرات، عُثر بحوزته قطعة مخدرات وزنها 0.1غ و17 ألف دج من عائدات الترويج وقارورات دواء مخدر، كما تم حجز ملعقة معدنية تستعمل في وزن المخدرات وسلاح أبيض أثناء تفتيش مسكنه العائلي.

واعترف المتهمون في الجلسة بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهم موجهة للاستهلاك الشخصي، بمن فيهم المتهمة التي اعترفت بأنها تتعاطى مخدرات "تشوشنة"، فيما التمست المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج في حق كل متهم مع مصادرة المحجوزات.

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المصدر: "النهار" الجزائرية