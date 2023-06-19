"الاتحاد الديمقراطي" ينفي فشل الحوار مع الحكومة السورية

نفى المكتب الإعلامي لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) اليوم الاثنين، ما تم تداوله بشأن فشل الحوار مع دمشق.

وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان صادر عنه: "نقل ما يسمى موقع "باس نيوز" أخبارا يدعي فيها فشل كل أنواع الحوار بيننا والسلطة في دمشق، وأمور أخرى متعلقة بذلك".

وأضاف: "إننا في المكتب الاعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نؤكد أنه لا صحة لهذه الأخبار جملة وتفصيلا".

ودعا المكتب، في بيانه، الموقع الإخباري وغيره من المواقع إلى التقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في نقل الأخبار عوضا عن سردها بطرق رغبوية تضر كل مصلحة وطنية.

وكان موقع "باس نيوز" قد أفاد يوم أمس الأحد، نقلا عن مصدر كردي سوري مطلع، بأن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والسلطات السورية "باءت بالفشل بضغط من دول الجوار وتوقفت بشكل نهائي".

المصدر: وسائل إعلام