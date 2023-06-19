القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأظهرت مقاطع فيديو آليات للجيش الإسرائيلي تدخل المخيم، فيما سمعت نداءات عبر مكبرات الصوت في المخيم للأهالي لضرورة التنبه للاقتحام الإسرائيلي.

وتحدثت مراسلتنا عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في جنين.

وأظهر مقطع فيديو، تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، في وقت أفادت مصادر صحافية إسرائيلية بإصابة 5 جنود على الأقل من القوات الإسرائيلية بعدما وقعوا في كمين للمسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرتوت" العبرية، إن مركبات عسكرية إسرائيلية عدة تضررت من العبوات الناسفة التي انفجرت أسفل المركبات، وتعمل القوات الإسرائيلية على إخلائها تحت النار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش يعمل تحت النار بمساندة الطيران المروحي لإخراج الآلية المعطوبة وتقديم العلاج للمصابين.

بدوره، قال موقع "والا" العبري إن مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ 669 نقلت الجنود المصابين في جنين إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن العبوات فاجأت الجنود وكان هناك خوف من عبوات أكثر قوة.

وأفادت مراسلتنا بأنباء أولية نقلا عن مصادر محلية، بمقتل شاب فلسطيني متأثرا بحروح أصيب بها خلال اقتحام مخيم جنين.

ونقلت مراسلتنا عن وزارة الصحة الفلسطينية تأكيدها إصابة 22 فلسطينيا خلال المواجهات حتى الآن، وتوزع المصابون على مستشفى جنين الحكومي، مستشفى الرازي، مستشفى ابن سينا التخصصي، وبين الإصابات حالتان خطيرتان على الأقل.

يتبع..