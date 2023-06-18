نقيب القراء المصري: الكل أصبحوا "سماسرة مشايخ"

كشف الشيخ محمد حشاد، نقيب محفظي القرآن الكريم وقرائه، وشيخ عموم المقارئ المصرية، عن كيفية مواجهة المتلاعبين بالقرآن في الأماكن العامة.

وأكد الشيخ محمد حشاد أن النقابة ترفض أن يقرأ أي شخص، باستثناء عضو النقابة والمسموح له فقط، مشيرا إلى أن المخالف للتلاوة الصحيحة يحوّل إلى الجهات المختصة، خاصة أن عددا من قراء العزاءات يمثلون أمام النيابة بسبب أخطائهم.

وصرح نفس المصدر بأن نقابة القراء تحوز لائحة في إبلاغ الجهات المختصة بالمتلاعبين بتلاوة القرآن الكريم، حيث ترسل لعضو النقابة لتواجهه بأخطائه، ثم يؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك، فإذا عاد إلى الخطأ، تتم الاستعانة بمحامين في أغلب المحافظات لرفع قضايا ضد كل من يتلاعب بالقرآن أمام النيابة العامة.

وأشار المتحدث إلى أنهم يواجهون المتلاعبين بالقرآن في الأماكن العامة، كما أوضح أنه لا توجد أي مواجهة مع السماسرة، لأن الأمر قائم على صاحب المناسبة، مضيفا: "واللي مالوش شُغْلَه أصبح سمسار مشايخ".

هذا، وتحدث الشيخ محمد حشاد، عن سيدات قارئات في النقابة، هدفهن تحفيظ القرآن، وحيث استحدثت لهن مقارئ في بعض المحافظات، كما أشار إلى وجود حوالي 500 سيدة حافظة للقرآن بروايات مختلفة، ويحُزن على تصاريح من وزارة الأوقاف.

المصدر: صدى البلد