ليبيا: المنفي يؤكد على ضرورة الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة خروج الأطراف في البلاد بإطار توافقي غير إقصائي يقود إلى انتخابات ينشدها الليبيون، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وجاء حديث المنفي خلال استقباله، اليوم الأحد، للممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الذي قدم تقريره عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية.

إقرأ المزيد

وبدوره، ثمّن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشراكة مع المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة.

وأكد باتيلي أيضا أن البعثة مستعدّة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى، لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، فضلا عن جمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة.

المصدر: قناة الجماهيرية الليبية