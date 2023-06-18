العراق.. وزارة التجارة تصدر توضيحا بشأن ما نشر عن حديث الوزير مع أحد المسوقين في كركوك (فيديو)

أصدرت وزارة التجارة العراقية اليوم الأحد، توضيحا بشأن ما نشر عن حديث الوزير أثير الغريري، مع أحد المسوقين في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قد تناولت فيديو مقتطع من كلام وزير التجارة مع أحد المسوقين في محافظة كركوك، أثناء زيارته للشركة العامة لتجارة الحبوب بفرع كركوك (سايلو كركوك)، على متن سيارة أجرة، لمتابعة شكوى بوجود زخم وتأخير في تسلم كميات الحنطة من الفلاحين.

وأبرز البيان بأن "هدف الوزير أثير الغريري من مناداة المسوق وسط ازدحام الفلاحين، كان لحل مشكلته وليست الإساءة كما نقلها البعض، والتي كانت مع وزارة الزراعة وليست مع وزارة التجارة، وبحضور محافظ كركوك لعرض المشكلة وحل الإشكال باللحظة نفسها".

واعتبرت الوزارة أن تكرار تناول المقطع بهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، يستهدف تضليل الرأي العام عن حقيقة الموقف، كما أنه "كان من الأجدر بناشر الفيديو توخي الدقة في نشر المقطع كاملا، وكيف تم حل المشكلة وإظهار الحقيقة من دون الإساءة إلى شخص الوزير الذي يتابع كل مفاصل العمل بعد وصول شكاوى بوجود زخم في "سايلو كركوك" لإيجاد الحلول ودعم الفلاح وتبسيط كل الإجراءات لتسلم محصوله".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفعال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، على رجل مسن خلال زيارته محافظة كركوك شمال العراق، حيث واجه الوزير انتقادات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإقالته بسبب طريقة حديثه مع الرجل التي وصفها البعض بـ"المهينة".

ويُسمع الوزير في الفيديو وهو ينادي على شخص بطريقة انفعالية عدة مرات ويقول: "تعال إيش عندك.. جيبلي ياه"، ثم يتوجه الرجل إلى ناحية الوزير، وبدا أنه كان يريد تقديم شكوى، فيقول الوزير بصوت مرتفع: "إسمعني خليني أكمل".

ماكو شي بس وزير التجارة ديتفاهم مع مواطن عراقي pic.twitter.com/crgRVALf7C — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) June 17, 2023

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + وسائل إعلام