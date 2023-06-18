تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية الاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل جلسة محاكمة رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، في قضية "الاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها" لـ17 يوليو.

وقال مرتضى منصور في مرافعته أمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية: "أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟".

وأضاف مرتضى منصور أن لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسؤول عن النشر فيها.

وجاء في أمر إحالة مرتضى منصور للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب موظفين عموميين، أنه خلال الفترة من 10 أبريل 2021 حتى 14 ديسمبر 2022، قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء خ"، مدير عام بجهاز رقابي بالدولة، بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة، حيث أسند إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونا، واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلا بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن ما صدر عن منصور نُشر من خلال حسابيه الإلكترونيين "Mortada" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"Mortada Mansour" على منصة "يوتيوب".

وكانت محكمة النقض قد أقرت الحكم الصادر ضد مرتضى منصور بسجنه لمدة شهر مع الشغل، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وخرج مرتضى منصور من محبسه يوم الأحد 26 مارس بعد أن انقضت فترة العقوبة.

المصدر: القاهرة 24