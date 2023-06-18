الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود خارج المملكة".

وأضاف أنه سيصلى عليه يوم الاثنين 19 يونيو بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/dDHkpf9qpS#واسpic.twitter.com/GhfwDxgwTj — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 18, 2023

انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الي رحمة الله الامير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله مع النبيين والصديقين والشهداء في جنات الفردوس يارب — فهده بنت فهد ال سعود (@Fahdafahadk) June 16, 2023

انا لله وانا اليه راجعون

إنتقل الى رحمة الله مساء هذا اليوم في الولايات المتحدة الاميركية صاحب السمو الامير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن يرحمه الله ،

احر التعازي للأسرة المالكة الكريمه ولاسرة الفقيد ولكافة اسرة آل محمد بن عبدالرحمن في الفقيد غفر الله له وأسكن روحه الجنة pic.twitter.com/qwYAZYnJRU — Al_mohammad_1 الامير محمد بن عبدالرحمن ( المصطفق ) (@M7ammadAF) June 15, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية