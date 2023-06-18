 
مباشر

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود
Gettyimages.ru
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/viyj

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود خارج المملكة".

وأضاف أنه سيصلى عليه يوم الاثنين 19 يونيو بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا