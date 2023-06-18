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"رياضي وحكيم ومثال للحاكم العادل".. ساويروس يشيد برئيس عربي ويثير تفاعلا

مجتمع

Reuters
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وصف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر "تويتر"، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بأنه "رياضي وحكيم ومثال الحاكم العادل".

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وكتب ساويرس على صفحته الرسمية "بتويتر"، ردا على تغريدة رصد فيها مغرد إماراتي أنشطة رئيس بلاده خلال أسبوع.

وتعليقا على تلك التغريدة، قال ساويرس عن محمد بن زايد إنه "يواظب علي الرياضة دائما و fit … فنرجو من الله أن يعطيه الصحة والعافية والسعادة حكيم العرب ومثال الحاكم العادل".

وأثار تعليق ساويرس تفاعلا عبر السوشيل ميديا، وقال بعض المغردين إن بن زايد هو "مثال حي على الاجتهاد والعمل الدؤوب واستثمار الوقت"، فيما اعتبر مغرد آخر أن كلمة "حاكم عادل" هي الأجمل، ووصفه آخرون بـ"رجل السلام".

المصدر: RT

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