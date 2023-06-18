"رياضي وحكيم ومثال للحاكم العادل".. ساويروس يشيد برئيس عربي ويثير تفاعلا
وصف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر "تويتر"، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بأنه "رياضي وحكيم ومثال الحاكم العادل".
وكتب ساويرس على صفحته الرسمية "بتويتر"، ردا على تغريدة رصد فيها مغرد إماراتي أنشطة رئيس بلاده خلال أسبوع.
وتعليقا على تلك التغريدة، قال ساويرس عن محمد بن زايد إنه "يواظب علي الرياضة دائما و fit … فنرجو من الله أن يعطيه الصحة والعافية والسعادة حكيم العرب ومثال الحاكم العادل".
يواظب علي الرياضة دائما و fit … فنرجو من الله ان يعطيه الصحة و العافية و السعادة حكيم العرب و مثال الحاكم العادل 🙏❤️ https://t.co/2Xk9B5lNDE— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 17, 2023
وأثار تعليق ساويرس تفاعلا عبر السوشيل ميديا، وقال بعض المغردين إن بن زايد هو "مثال حي على الاجتهاد والعمل الدؤوب واستثمار الوقت"، فيما اعتبر مغرد آخر أن كلمة "حاكم عادل" هي الأجمل، ووصفه آخرون بـ"رجل السلام".
اجمل حاجة قولتها "حاكم عادل"، اللهم ارزقنا العدل🤲— AbDo (@AbdElHamedHass2) June 17, 2023
الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية— 3freet (@3freeeeeeeeet) June 17, 2023
سموّه يعطينا مثال حي على الجد الإجتهاد والعمل الدؤوب واستثمار الوقت ورسالة مهمة جداً
بأن الوطن يستحق أكثر 🇦🇪
👍😎
الله يحفظ بوخالد ويطول في عمره— NAWAF (@10n__a) June 18, 2023
رجل السلام الاول هذا القائد والا بلاش
المصدر: RT