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يتاجرون بمناسك الحج.. القبض على منتحلي صفات حكومية في بغداد

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يتاجرون بمناسك الحج.. القبض على منتحلي صفات حكومية في بغداد
Globallookpress
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، القبض على منتحلي صفات حكومية في بغداد أوهموا مواطنين بتأدية مناسك الحج ونصبوا أموالهم تحت ذريعة ارسالهم لمكة.

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وذكر في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال جمع المعلومات والأدلة وتدقيقها، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من القبض على ثلاثة متهمين في منطقة الجادرية ببغداد بعد قيامهم بعمليات نصب واحتيال من خلال انتحال صفات مسؤولين حكوميين".

وأضاف: "ضبط بحوزة المتهمين عددا كبيرا من المعاملات والمستمسكات وجوازات سفر وبطاقات ماستر كارد، فضلا عن مبالغ مالية وصكوك مصرفية وباجات تعود لوزارات وهيئات حكومية ومكاتب لأعضاء في مجلس النواب، بعد نصب كمين محكم والقبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين يوهمون المواطنين بإرسالهم لتأدية مناسك الحج مقابل الحصول على مبالغ مالية تقدر بنحو 4500 دولار أمريكي".

المصدر: RT

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