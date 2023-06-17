السفارة السعودية في القاهرة تعلق على مأساة غرق زورق المهاجرين قبالة اليونان

عزّت الخارجية السعودية مصر قيادة وحكومة وشعبا، وأسر المواطنين المصريين ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي بيان لسفارة المملكة، أثنت فيه الخارجية السعودية على البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية في إدانة الجهات القائمة وراء ممارسات الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها وصورها، وما ينجم عنها من مآسي إنسانية وخرق لكل المبادئ والقوانين الدولية.

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وعن تفاصيل غرق المركب المصري، أصدرت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق، بيانا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء 14 يونيو، والذي انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.

المصدر: تواصل