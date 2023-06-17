تونس.. ضبط 3 كغ من الكوكايين و345 صفيحة من "الزطلة" في ميناء حلق الوادي

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لشرطة حدود موانئ حلق الوادي في تونس بالتنسيق مع مصالح الديوانة، من ضبط أكثر من 3 كغ من الكوكايين الخام، و345 صفيحة من "الزطلة" تزن حوالي 34.5 كغ.

وقالت السلطات التونسية إن تلك الكمية من المواد المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل سيارة مسافرة من جنسية إحدى الدول المجاورة قادمة من دولة أوروبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إحالة المظنون فيها والمحجوز على المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض والأبحاث متواصلة.

المصدر: "نسمة"