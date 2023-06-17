السعودية.. مدني الرياض يخمد حريقا في مستودع بالصناعية الأولى (صور)
RT @SaudiDCD
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي فجر يوم السبت، أن إدارة مدني الرياض تعاملت مع حريق في مستودع بالصناعية الأولى.
وأوضحت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في المستودع.
وأضافت المديرية في تغريدة عبر "تويتر" أنه لا وجود لإصابات.
مدني #الرياض يخمد حريقًا في مستودع، ولا إصابات. pic.twitter.com/ZgIij8RGSY— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 16, 2023
ويعد هذا الحريق الثاني خلال 4 أيام بالصناعية الأولى، حيث نجحت فرق الدفاع المدي من إخماد ألسنة اللهب التي أتت على مستودع.
مدني #الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى، ولا إصابات. pic.twitter.com/U40UUNJvCT— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 13, 2023
المصدر: وسائل إعلام سعودية