قيس سعيّد خلال زيارته "دار الصباح": لن نفرط في الصحف وتاريخ تونس ليس للبيع (صور + فيديو)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة قام بها إلى "دار الصباح" يوم الجمعة، أنه لن يقبل بالتفريط في الصحيفة أو التنكر لها، لأنها جزء من تاريخ الصحافة التونسية التي لا بد أن تستمر.

وكشف مدير تحرير جريدة "الصباح" سفيان بن رجب، خلال لقائه برئيس الدولة أن "دار الصباح" تمر بوضعية صعبة بعد قرار المصادرة وغياب الدعم ما دفعهم إلى مراسلته للتدخل.

وأوضح سعيد أنه مستمر في بناء تونس جديدة ولا مجال للعودة إلى الوراء ولا مجال للتفريط في الصحف التونسية لأن تاريخ تونس ليس للبيع، وفق تعبيره.

وقام الرئيس بجولة في مقر الصحيفة حيث التقى بالصحفيين والتقنيين واطلع على الأرشيف، كما استمع إلى جملة المشاكل ومن بينها عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لاقتناء الورق وضمان ديمومة المؤسسة.

وقال قيس سعيد "إن زيارته هي رسالة لكل التونسيين مفادها بأنه لن يفرط في كل الأملاك المصادرة أو القبول بمحاولات إفلاس بعض المؤسسات المصادرة التي قاموا بالحط من قيمتها ثم التفويت فيها إلى لوبيات ترتع في البلاد".

وشدد على أن "دار الصباح" ليست مؤسسة اقتصادية وأرشيفها لا يمكن بيعه ولن يقبل بذلك، متابعا "لا تونس للبيع ولا للإيجار ومؤسساتها كذلك".

ودعا قيس سعيد الصحفيين والعاملين إلى تقديم الحلول المناسبة لإنقاذ المؤسسة مع خلق الإرادة وتوفير الإمكانيات.

وذكر موقع "الصباح نيوز" أن الرئيس صرح بأنه لا مانع في أن تصبح الصحيفة تابعا للدولة.

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/ facebook.com/Presidence.tn

/ facebook.com/Presidence.tn

/ facebook.com/Presidence.tn

/ facebook.com/Presidence.tn

و"الصباح" هي جريدة يومية تونسية تصدر باللغة العربية عن "دار الصباح" أسسها وأدارها الحبيب شيخ روحه، وصدر عددها الأول في 1 فبراير 1951.

انتقلت الصحيفة بعد ذلك إلى أبناء الحبيب شيخ روحه قبل أن يقتني منهم محمد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، حصة الأغلبية من رأس مال "دار الصباح" (70%) في مارس 2009، وبعد العام 2011 صادرتها الدولة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية