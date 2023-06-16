رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي يصلان إلى مطار الملك خالد الدولي (فيديو)
وصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي مساء الجمعة، إلى مطار الملك خالد الدولي بعد انتهاء رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، والتي استغرقت 10 أيام.
وهبط رائدا الفضاء من مدرج إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية.
صور من احتفاء #الخطوط_السعودية بروّاد الفضاء السعوديين في رحلة العودة إلى أرض الوطن بعد نجاح المهمة العلمية بالانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية pic.twitter.com/tOoz7Dxyi6— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) June 16, 2023
وعبر إحدى رحلات الخطوط السعودية، غادر رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، الولايات المتحدة متجهين إلى الرياض.
وللرحلة بقية.. ✈️— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) June 16, 2023
أسعدتم الشعب ونسعد بصحبتكم إلى أرض الوطن 🇸🇦👨🏻🚀🧑🏻🚀
@Astro_Rayyanah و @AstroAli11#نحو_الفضاء#الخطوط_السعوديةpic.twitter.com/7oocjHCfXE
ونشرت الخطوط السعودية، عبر حسابها بموقع "تويتر" مشاهد لمغادرة رواد الفضاء الأربعة، عبر إحدى طائراتها في طريقهم للرياض، وكتبت: "سفراء الوطن رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي يغادرون عبر إحدى رحلات الخطوط السعودية متجهين إلى الرياض، بعد رحلة علمية مظفرة.. حظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة".
المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية