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رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي يصلان إلى مطار الملك خالد الدولي (فيديو)

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رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي يصلان إلى مطار الملك خالد الدولي (فيديو)
Legion-Media
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وصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي مساء الجمعة، إلى مطار الملك خالد الدولي بعد انتهاء رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، والتي استغرقت 10 أيام.

وهبط رائدا الفضاء من مدرج إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية.

وعبر إحدى رحلات الخطوط السعودية، غادر رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، الولايات المتحدة متجهين إلى الرياض.

ونشرت الخطوط السعودية، عبر حسابها بموقع "تويتر" مشاهد لمغادرة رواد الفضاء الأربعة، عبر إحدى طائراتها في طريقهم للرياض، وكتبت: "سفراء الوطن رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي يغادرون عبر إحدى رحلات الخطوط السعودية متجهين إلى الرياض، بعد رحلة علمية مظفرة.. حظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة".

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المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية

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