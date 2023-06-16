السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

دعت المحكمة العليا في السعودية، يوم الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل الموافق 18 يونيو.

وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عن المحكمة العليا السعودية.

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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 16, 2023

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان: "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1/11/ 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق لـ21 مايو 2023 هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ حسب تقوم أم القرى الموافق لـ18 يونيو 2023".

وأضافت "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وختم البيان: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية