الجزائر.. الحبس لشابتين حاولتا نشر وتسريب أجوبة امتحانات البكالوريا

ثبّتت محكمة ولاية غرداية جنوب الجزائر الحكم بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية على شابتين، أدينتا بمحاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا.

وذكر بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، أن حجم الغرامة المالية التي أقرتها محكمة غرداية بلغ 50 ألف دينار جزائري، وتضمن الحكم أيضا الإيداع بعد متابعتهما وفق إجراءات المثول الفوري في محاولة تسريب امتحانات الباكالوريا أثناء إجرائها بواسطة وسيلة اتصال.

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هذا وانطلقت صباح يوم الأحد 11 يونيو الجاري، امتحانات بكالوريا 2023 الجزائر بمشاركة أكثر من 790 ألف مترشح، حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.

الجدير بالذكر أنه كما في كل عام، تشهد امتحانات البكالوريا تدخُّل وزارات الداخلية، والاتصال، والعدل، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم الوصية على القطاع والتي تسعى لمنع تسريب الامتحانات، والتعامل بحزم مع حالات الغش التي يعلن عنها المراقبون في المراكز الامتحانية.

المصدر: النهار أونلاين + عربي بوست