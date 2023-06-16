تونس.. الإبقاء على رئيس "جبهة الخلاص" بحالة سراح في قضية التآمر على أمن الدولة

قرر القضاء التونسي إبقاء رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، بحالة سراح بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في تهمة "التآمر على أمن الدولة".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، سامي الطريقي، في في تدوينة مقتضبة على "فيسبوك" يوم الجمعة، إنه "تم إبقاء أحمد نجيب الشابي في حالة سراح".

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ومثل الشابي اليوم ولأول مرة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي مختص بقضايا الإرهاب) بالعاصمة تونس، في القضية المذكورة.

وقال الشابي في تصريح للأناضول: "أمثل اليوم أمام قاضي التحقيق باعتباري مناضلا ديمقراطيا منذ عقود من الزمن، عرفت باستقامتي وبوطنيتي وبغيرتي على بلدي".

وتابع: "ما نعيشه اليوم هو عنوان للانهيار الذي تشهده البلاد، فلا وجود لأدلة في هذا الملف، والتهمة هي التشاور مع سياسيين تونسيين وطنيين شرفاء سلميين حول وضع البلاد".

واعتبر الشابي أن "الجريمة الموجهة لي ولغيري من الموقوفين اليوم هي الاستقلال بالرّأي وشجاعة التعبير وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون".

ومطلع مايو الماضي تم فتح تحقيق ضد أربعة محامين هم بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمامي، وأحمد نجيب الشابي، ونورالدين البحيري (مسجون حاليا)، في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة".

المصدر: وكالات