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نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة

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نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة
AFP
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اقترح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال بو صعب في تصريح بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري: "ما عرفته من الرئيس بري أن الحوار هو الباب الأفضل ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعد للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس".

وأضاف: "اقترحت على الرئيس بري ان نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن انجاز الاستحقاق الرئاسي".

يذكر أن المجلس النيابي الحالي قد تم انتخابه في مايو من العام الماضي، وقد فشل خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد، خلفا للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022. حيث أنه لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.

المصدر: "ليبنانون 24"

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