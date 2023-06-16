مصر.. انهيار عقار شرق الإسكندرية

شهدت منطقة فلمنج شرق محافظة الإسكندرية في مصر، انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق خال من السكان دون حدوث إصابات، وتقرر إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا لفحصها.

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية في تصريح إنه "فور ورود إشارة النجدة، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ اللازم، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بناء قديم ومهجور وخال من السكان منذ خمس سنوات ومالكه متواجد خارج الإسكندرية".

المصري اليوم

وأكد أن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، وحدثت تلفيات بسيارتين تصادف وقوفهما أسفله.

وأشار رئيس حي شرق، إلى أنه "جار إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات لحين عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها".

المصدر: المصري اليوم