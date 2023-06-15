الجزائر.. توقيف دكتور في العلوم الشرعية في عملية تهريب العملة الأجنبية أثناء رحلة حج

أصدرت السلطات القضائية الجزائرية بمحكمة ولاية غرداية جنوب البلاد، أمرا بالرقابة القضائية والحبس المؤقت، لدكتور في العلوم الشرعية بتهمة تهريب العملة الأجنبية في رحلة حج.

كما أمر قاضي التحقيق بالرقابة القضائية للمشتبه به والحبس المؤقت بتهمة مخالفة الأحكام و التنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من الداخل للخارج، بعد توقيفه وبحوزته كميات ضخمة من الأموال بالعملة الأجنبية.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن "المشتبه به الذي يحمل صفة دكتور في العلوم الشرعية أوقف بعد الاشتباه به وبحوزته أكثر من 19 ألف دولار، وأكثر من 5200 أورو و100 ريال سعودي، أثناء تنقله إلى المطار للذهاب في رحلة حج أين تم إحالته على مصالح الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني بولاية غرداية من أجل التحقيق".

وبعد استكمال التحقيق في الملف تم تحويل الموقوف وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، الذي قام بسماعه وإحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بالحبس المؤقت.

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المصدر: النهار الجزائرية