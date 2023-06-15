"هل يوجه الجيش المصري رسائل محددة؟".. نشر صور مشوشة لمعلومات على الجدران

نشر الجيش المصري مجموعة من الصور للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "نصر 56".

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وظهر تشويش على بعض الصور المعروضة على جدران قاعة العرض الخاصة بالمناورات العسكرية، والتي يبدو أنها تحمل معلومات عن سير المعركة، حيث أن الجيش المصري لم يقدم سابقا على إخفاء أية معلومات يتم نشرها خلال منشوراته عبر "فيسبوك".

وتضمنت المرحلة الخاصة بالمناورات عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" للاستفادة بالمنظومات الحديثة التي تحقق الواقعية في التدريب فضلا على قدرتها في تحقيق التقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة بالمشروع.

المصدر: RT