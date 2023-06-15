السيسي ممازحا العاملين داخل محطة "تحيا مصر": أوعوا تتخنوا (فيديو)

مازح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشباب العاملين داخل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وقال السيسي للعاملين بالمحطة "أوعوا تتخنوا.. لازم تلعبوا رياضة علشان القعدة على أجهزة الكمبيوتر ماتزودوش وزنكم وعلشان ظهركم"، حسبما نقله موقع "مصر تايمز".

هذا، وقال المهندس أحمد حسن مدير التشغيل التنفيذي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، إن غرفة التخطيط والمتابعة جزءا من قسم العمليات وأي عملية تتم في المحطة يجب أن تمر على هذه الغرفة، مؤكدا أن تلك الغرفة هي العقل المفكر للمحطة من أول مرحلة استلام بيانات الحاويات.

وأضاف حسن خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، "لدينا المراكب الموجودة على الرصيف ولدينا أحدث نظام تشغيل ويمكننا رؤية الساحة كلها وكل أماكن الحاويات، وكل حاوية مكانها معروف".

وتابع قائلا: "نتابع المراكب وعدد الأوناش التي تعمل على كل منها ومعدلات المراكب والخطة الموضوعة للحاويات في كل مركب، كما أن ونش الساحة يتعامل مع الحاويات وينقلها من الساحة للشاحنة ثم تتحرك بعد ذلك لتصل إلى المركب على ونش الساحة العملاق، ونفس العملية تتم عند التفريغ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية