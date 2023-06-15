مراسلنا: تسريبات تكشف الموقع المؤقت للسفارة السعودية بطهران (صورة)

أشار مراسلنا في طهران الخميس، إلى تسريبات إعلامية تتحدث عن أن السفارة السعودية ستبدأ عملها في أحد فنادق العاصمة الإيرانية الأحد المقبل، إلى حين الانتهاء من ترميم موقع السفارة.

ولفت المراسل إلى أن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت "بصورة غير رسمية" أن أعمال السفارة سيتم استئنافها في فندق "اسبيناس بالاس"، في طهران يوم الأحد المقبل.

كما نشرت صورة للفندق المذكور، والذي سيكون مقرا مؤقتا للسفارة السعودية لدى طهران.

RT

يذكر أنه في 6 يونيو الحالي، أعادت إيران افتتاح سفارتها في الرياض بعد 3 أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام 7 سنوات.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إيران السبت في 17 يونيو الجاري، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية، التي لفتت إلى أن الوزير السعودي سيجري لقاءات ومناقشات مع المسؤولين في إيران.

المصدر: RT