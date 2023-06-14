روسيا تدخل المجال الزراعي في مصر وتنشئ مصنعا جديدا

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير، عن مناقشته مع رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الروسية الهامة العاملة في إنتاج التقاوي والمخصبات الزراعية سالس دفاتشي دخولها السوق المصري.

ورحب القصير بمسؤولي الشركة وأكد على اهتمام الدولة المصرية بتهيئة البيئة والمناخ للاستثمار وأعرب عن سعادته لرغبة الجانب الروسي التوسع في مصر، وتسجيل منتجات الشركة في السوق المصري لاختبار فعالية المبيدات والتسويق الجيد لاسم الشركة حتي تكون البداية قوية للشركة.

وأضاف القصير أنه يمكن التعاون مع مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج التقاوي والبذور مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف والذي يعد أحد محاور زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.

‏ومن جانبه، أعرب دفاتشي عن استعداد شركته للتعاون مع الوزارة في إنتاج التقاوي وكذلك توفير احتياجات الجانب المصري من تقاوي عباد الشمس على أن يتم اعتمادها بالتوازي مع تقييم هذه الأصناف من قبل مركز البحوث الزراعية.

‏وأشار إلى أن شركته قامت ‏بتأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل في السوق المصرية وهي "بيتارين مصر" ولديها مصانع البذور والمخصبات، ويرغب في التعاون مع مصر في مجال إنتاج تقاوي عباد الشمس والذرة وفول الصويا وكذلك يرغب الجانب الروسي في انشاء مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية.

وقد انتهى الاجتماع إلى التوصية بضرورة البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية وإنشاء مصنع المبيدات وتسجيل أصناف التقاوي للمحاصيل الزيتية والتي تتميز بارتفاع نسبة الزيت فيها وكذلك التعاون مع مركز البحوث الزراعية تحت مظلة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضار.

المصدر: RT