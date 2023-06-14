الأزهر يعلق على دعوة في مصر وصفها بـ"الزنا والشذوذ"

علق المشرف على رواق الأزهر الشريف عبد المنعم فؤاد، على دعوات البعض لـ المساكنة في مصر، والتي وصفها بالشذوذ الأخلاقي والزنا.

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وقال عبدالمنعم فؤاد، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "مصر ستظل البلد الطيب المبارك الذي أوصى به الرسول خيرا".

وأضاف عبدالنعم فؤاد: "كلما ظهرت جراثيم سوف يتصدى لها أهل العلم في الأزهر وسيشفى المجتمع منها".

وتابع عبدالمنعم فؤاد: "الحديث عن المساكنة هي نوع من الشذوذ الأخلاقي والمساكنة نوع من الزنا، والزنا لا يمكن أن يكون له إلا صورة واحدة وهي مخالفة شرع الله".

وأكمل عبدالمنعم فؤاد: "المساكنة هي الفاحشة بعينها، ولا يمكن مناقشة هذه الفاحشة عبر وسائل الإعلام".

المصدر: المصري اليوم