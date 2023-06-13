الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة في نابلس (فيديو)

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عملية اقتحام لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى جرح فلسطينيين اثنين، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وحسب المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس ظهر اليوم مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم بلاطة في نابلس ومحاصرة أحد المنازل.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقوع إصابتين برصاص الجيش الإسرائيلي، الأولى بالصدر والثانية بالكوع والفخذ، والإصابتان بوضع مستقر.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة "استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عاما) برصاص الجيش خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس، وقد وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصاباً بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية".

المصدر: RT