مؤرخ يكشف لـRT سبب إهداء العراق كل أسلحته الغربية للأردن ( صور)

كشف العميد ركن متقاعد صبحي ناظم توفيق أن العراق أهدى كل أسلحته الثقيلة ذات المنشأ البريطاني والأمريكي إلى الأردن بعد أن تحولت بغداد نحو شراء الأسلحة السوفيتية.

وفي الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة قصارى القول التوثيقية المكرسة لحرب يونيو 1967، أكد العميد توفيق الذي رابط مع القطعات العراقية لمدة 44 شهرا في الأردن في معرض إشارته إلى العلاقة بين الحكم في بغداد خلال عهد الرئيس عبد الرحمن عارف والملك حسين، إلى أن العراق قدم مساعدات مالية سخية لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بعد فقد الضفة الغربية واحتلال إسرائيل لكامل للقدس في هزيمة يونيو.

RT

وتطرق المؤرخ العسكري الذي شارك في الأحداث، إلى تدهور العلاقات العراقية الأردنية بعد إسقاط نظام عارف واستيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في العراق، وتشكيل جبهة التحرير العربية التنظيم الممول من قبل العراق، إضافة إلى الدعم المالي الذي حصلت عليه تنظيمات فلسطينية مسلحة أخرى فرضت سطوتها على الأردن وصولا الى قيام الجيش الأردني بشن هجمات على قواعدها ومقراتها في سبتمبر 1970 وطرد معظم التنظيمات المسلحة من الأراضي الأردنية.

RT

ونوه العميد توفيق ضمن برنامج "قصارى القول" التوثيقي الى أن العراق ومنذ وصول حزب البعث إلى السلطة انتهج سياسة المواجهة مع الأردن ودول الجوار وراهن على الفصائل الفلسطينية المسلحة لكن بغداد لم تهب لنجدتهم في المواجهة مع الجيش الأردني لتنسحب القطعات العراقية بعد شهور طويلة من المرابطة في منطقة المفرق بالأردن دون أن تحصل على كلمة شكر أو وداع لا من الدولة الأردنية ولا من الفدائيين الفلسطينيين الذين اتهموا بغداد بالتواطئ مع النظام الأردني في مذابح "أيلول الأسود".

RT

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