الولايات المتحدة.. أفارقة يحتجون ضد عالم الآثار المصري زاهي حواس

احتجت مجموعات من الأفارقة على محاضرة لعالم الآثار المصرية زاهي حواس حول عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

قبيل محاضرته، قامت مجموعات من الأفارقة بمظاهرة، مطالبين بسحب الدكتوراه من زاهي حواس التي حصل عليها من جامعة بنسلفانيا، بزعم أنه يخطئ في التاريخ.

من جهته، تطرق زاهي حواس في محاضرته إلى الحديث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر، بمنطقة سقارة والأقصر وهرم خوفو، مشيرا إلى أن العديد من الأمريكيين لديهم تفكير مغلوط بخصوص الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح حواس أن مملكة كوش حكمت مصر القديمة لسنوات قليلة في نهاية العصر الفرعوني، فتم الاعتقاد بأن هذه الفترة صنعت الحضارة المصرية، رغم أنها كانت في نهاية العصر المتأخر، لافتا إلى أن الأهرامات التي بنتها مملكة كوش عبارة عن تلال، ليس لها أي صلة بالأهرامات المصرية.

وقال "إذا نظرنا إلى كل المشاهد المحفورة على جدران المعابد، فإننا سنرى الملك وهو يضرب الأعداء الآسيويين والليبيين والأفارقة، وبالتالي كوش لا صلة لها بالحضارة" المصرية.

وأكد عالم الآثار المصرية أن الفيلم الذي عرضته إحدى المنصات الإعلامية عن حياة الملكة كليوباترا السابعة، ويظهرها في صورة امرأة سوداء البشرة، عبارة عن تزييف للتاريخ.

المصدر: "صدى البلد"