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الرئيس الكيني يتعهد بترتيب لقاء بين البرهان ودقلو لإنهاء الاقتتال في السودان

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الرئيس الكيني يتعهد بترتيب لقاء بين البرهان ودقلو لإنهاء الاقتتال في السودان
Globallookpress
الرئيس الكيني وليام روتو
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تعهّد الرئيس الكيني وليام روتو بترتيب لقاء يجمع طرفي النزاع في السودان في مسعى لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد بعد فشل العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.

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وقال روتو للصحافيين وفق بيان صادر عن الرئاسة الكينية يوم الاثنين، إن "كينيا تلتزم بجمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حل دائم للأزمة".

وأضاف "في الأسابيع الثلاثة المقبلة، سنبدأ عملية حوار وطني شامل"، مضيفا أنه سيتم إنشاء ممر إنساني في غضون أسبوعين لتسهيل إيصال المساعدات.

ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار سرعان ما كان يتم الخرق من الجانبين.

وحذر وسطاء أميركيون وسعوديون السبت من وقف جهود الوساطة إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة.

المصدر: "أ ف ب"

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