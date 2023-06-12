الإعلام الإسرائيلي: مصر تتهم تل أبيب بانتهاك قواعد أمن الحدود

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن وفد المخابرات العامة المصرية الذي زار إسرائيل الجمعة الماضية نقل رسالة إلى السلطات الأمنية الإسرائيلية أنها تنتهك قواعد أمن الحدود.

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وناقش الوفد الأمني المصري مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عملية الحدود الذي نفذها الجندي المصري محمد صلاح وقتل وأصاب نحو 4 جنود إسرائيليين، حيث أكد الوفد المصري أن إسرائيل تنتهك قواعد تأمين الحدود طوال الفترة السابقة، وأن القاهرة غضت الطرف عنها.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي نقلاً عن المصادر المطلعة، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمنيين المصريين سافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم الذي وقع على الحدود الإسرائيلية المصرية وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وأوضح الإعلام العبري أن الزيارة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، جرى خلالها التباحث بشأن ترتيبات خاصة لإغلاق ملف حادث الحدود بخطوات من شأنها تهدئة الشارع الإسرائيلي تجاه حكومة تل أبيب.

وقالت قناة I24News الإسرائيلية أنه خلال الزيارة التي استمرت لساعات قليلة، نقل الوفد المصري استياء كبار المسؤولين في القاهرة من التغطية الإعلامية للحدث في إسرائيل الذي أضر بالمؤسسات العسكرية المصرية، رغم تعاونها الكبير.

كما ناقش الوفد المصري مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تفاصيل زيارة مسؤولي حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة.

وكان ثلاثة جنود اسرائيليين قتلوا، السبت من الأسبوع الماضي، في هجوم بالرصاص على الحدود الاسرائيلية المصرية. قُتل فيها الرقيب ليا بن نون والرقيب أوري يتسحاق إيلوز على يد الجندي المصري محمد صلاح، حيث تمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية، وأثناء المطاردة التي قادتها القوات الإسرائيلية، قُتل الرقيب واهاد دهان.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي