أول تحرك برلماني في مصر بعد التهام سمكة القرش لمواطن روسي

تقدم عضو مجلس النواب في مصر، أحمد مهني، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة بشأن هجمات القرش على السواحل المصرية.

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وأوضح مهني، أن ظاهرة مهاجمة أسماك القرش الشواطئ المصرية، تزايدت في الآونة الأخيرة، وتسببت هذه الهجمات في وفاة مواطنين وأيضا سائحين، متابعًا: هاجمت سمكة قرش أحد السياح بالغردقة وأودت بحياته، وهذه الواقعة لم تكن الأولى حيث إنه في يوليو من العام الماضي، أمرت السلطات المصرية بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة بعد أن لقيت سائحتان حتفهما إثر انقضاض سمكة قرش عليهما في سهل حشيش.

وأضاف مهني: قبل ذلك بشهرين، أصدرت محافظة البحر الأحمر، قرارًا بوقف جميع أنشطة الغوص المختلفة في منطقة شعاب الفنستون جنوب مدينة مرسى علم أسبوعًا، بعدما رصدت محميات البحر الأحمر ظهور قرش التايغر المفترس، داخل المياه الإقليمية، عبر عدد من الغواصين الذين وثقوا بكاميراتهم وجوده، مؤكدًا أن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة وﻻ نعلم أسبابها وﻻ نعلم آليات التغلب عليها.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ببحث أسباب انتشار هذه الظاهرة، وآليات التغلب عليها، كونها تؤثر على السياحة المصرية.

وعلق الدكتور أحمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة، على حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة، قائلًا: معظم هجمات القرش على البشر في الشواطئ المصرية حوادث نسبية.

وقال سالم، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس الماضي، إن السمكة التي هاجمت السائح في الغردقة من نوع النمر وهي أنثى وكانت تبحث عن مكان مناسب لوضع أجنتها.

وتابع: لدينا 9 أنواع من القروش بالبحر الأحمر، و"التايجر شارك" يعتبر ثاني أخطر أنواع القروش المهاجمة للإنسان على مستوى العالم، مضيفًا: نجري حاليا أبحاثا لفهم سلوكيات أسماك القرش من خلال تحليل البيانات ومعرفة أعماق ومسارات تلك الأسماك لتفادي مثل هذه الحوادث.

المصدر: القاهرة 24