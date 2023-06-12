حوت نافق يثير الرعب في مصر.. ومسؤول يكشف التفاصيل (فيديو)

نشر أحد نشطاء الفيسبوك في مصر بمحافظة بورسعيد، مقطعا مصورا يتحدث فيه عن ظهور قرش بغاطس البحر المتوسط نطاق المحافظة، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا وسط قلق المواطنين.

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وكشف الدكتور، حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، عن أن الفيديو المتداول لحوت وليس لقرش، وأكد أنه متحلل ونافق منذ فترة.

فيما أوضح مدير المحمية، أنه يجري الآن التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج الحوت من مياه البحر المتوسط، لمعرفة النوع والطبيعة البيئية ، وأسباب الموت.

المصدر: RT + القاهرة 24