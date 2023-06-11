"لفظ مبكرة لا يوجد في أي نظام رئاسي".. عضو لجنة الدستور يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المصرية

أكد ضياء رشوان، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور في مصر، منسق الحوار الوطني، أنه لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية العام الحالي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، قال ضياء رشوان إن الانتخابات المقبلة من المقرر أن تكون في حدود شهر فبراير العام المقبل، وإنها ستكون بإشراف قضائي كما كانت سابقتها.

وأشار رشوان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنعقد بكامل هيئتها 10 أكتوبر المقبل، موضحا أن الانتخابات العام المقبل وليس هذا العام، والانتخابات باشراف قضائي كامل.

وأكمل: "الرئيس في أي نظام رئاسي لا يمكنه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أن لفظ مبكرة لا يوجد في أي نظام رئاسي".

المصدر: "المصري اليوم"