مصر.. مقتل رجل ستيني على يد ابنه والسلطات تحقق

ألقت شرطة مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية في مصر، القبض على شاب متهم بقتل والده بآلة حادة داخل منزل الأسرة بناحية كوبري سليم بمركز صان الحجر.

وأفادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بتلقيها إخطارا من مستشفى صان الحجر المركزي بوصول المواطن المدعو "زكي م ع ع" والبالغ من العمر 67 عاما، إلى المشفى جثة هامدة إثر إصابته بآلة حادة.

وأظهرت التحريات الأولية أن المجني عليه قتل على يد نجله علاء، موضحة أن الابن مريض نفسي كان يتلقى العلاج في عدد من المستشفيات، وأن الأسرة كانت تقيده خشية أن يقوم بإيذاء أحد.

وبينت التحقيقات، أن المجني عليه دخل على نجله ليلة الحادث للاطمئنان عليه، فهاجمه الأخير بآلة حادة ليرديه قتيلا.

وضبطت طواقم الشرطة المتهم وسلاح الجريمة، وتم التحفظ عليه لدى النيابة العامة التي أصدرت أمرا بمباشرة التحقيق.

المصدر: الشروق