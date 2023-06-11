سوريا.. الجيش الأمريكي يقتل مدنيا ويجرح آخرين في إنزال بريف الحسكة بمساندة "قسد"

قُتل مدني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الأمريكي، خلال تنفيذها عملية إنزال جوي فجر اليوم بريف محافظة الحسكة الجنوبي، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت مصادر محلية للوكالة أن "طائرات الاحتلال الأمريكي نفّذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة، بمساندة مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة به، في قرية صلهام جنوب شرق الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بمحاذاة الحدود السورية العراقية".

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وأضافت المصادر: "رافقها إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها".

كما بيّنت المصادر أن القوات الأمريكية ومسلحي "قسد" عمدوا إلى تطويق القرية، وفتحوا النار على الأهالي الذين همّوا بمغادرة القرية خوفاً على حياتهم، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين.

وقبل أقل من أسبوع، رصد مراسل RT في شمال شرق سوريا، وصول تعزيزات للقوات الأمريكية إلى محافظة الحسكة.

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وأفاد مراسلنا بأنه تم رصد قافلة شاحنات تحمل مصفحات عسكرية وتحميها عربات عسكرية أمريكية، مبينا أن الشاحنات تحمل لوحات مرور لإقليم كردستان العراق.

هذا وتكرر الدولة السورية في كافة المناسبات عدم شرعية تواجد القوات الأمريكية والقواعد التي أنشاتها شرقي الفرات، وتطالب على الدوام بمغادرة تلك القوات التي تستمر في سرقة الثروات النفطية والزراعية هناك. فضلا عن حوادث القتل المتكررة التي يرتكبها الجيش الأمريكي بحق المدنيين الآمنين.

المصدر: سانا + RT