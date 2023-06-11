وصول فرقاطة "القهار" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها للقوات البحرية المصرية (فيديو)

وصلت الفرقاطة "القهار"، اليوم الأحد، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بعد إتمام إجراءات الاستلام في مدينة بريمنهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري.

وتعد الفرقاطة الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز (MEKO-A200)، تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

وتتمتع "القهار" بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالمنطقة.

وشارك عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية، احتفالا باستقبال الفرقاطة، كتقليد بحري أصيل.

المصدر: RT