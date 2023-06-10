الأردن.. مركز الأمن السيبراني يكشف حقيقة اختراق البريد الخاص برئيسه

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، توضيحا بخصوص خبر متداول حول اختراق البريد الخاص برئيس المركز، وإرسال رسائل وهمية باسمه لمتسابقي محاربي السايبر.

وقال المركز في بيان له اليوم السبت على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نقلت بعض المواقع الإخبارية خبرا عن المركز حول وصول رسائل تصيّد إلكتروني للمشتركين في مسابقة محاربو السايبر من حساب البريد الإلكتروني الخاص لرئيس المركز".

وأضاف البيان: "الصحيح هو أن الرسائل وصلت للمشتركين من حساب وهمي ينتحل صفة رئيس المركز وليس من حساب الرئيس نفسه وأن الموضوع كله خطأ في الصياغة اقتضى التنويه".

المصدر: RT