البحرين.. الداخلية تصدر بيانا عقب مقطع فيديو لاستعراض دراجات نارية بشارع عام (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدراجات نارية يقوم سائقوها بالاستعراض في أحد الشوارع العامة في البحرين، ما أثار تفاعلا.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الداخلية البحرينية صورة للدراجات النارية أمام مركز للشرطة بعد ضبط سائقيها، مضيفة في بيان: "تعقيبا على مقطع مصور ومتداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي: الإدارة العامة للمرور.. ضبط عدد من الأشخاص وحجز دراجاتهم النارية إثر قيامهم بالاستعراض بها على شارع الجنبية وتعطيل الحركة المرورية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

وأضاف البيان: "تجري عملية استكمال الإجراءات القانونية" بحق المضبوطين، دون تقديم تفاصيل إضافية.

تعقيباً على مقطع مصور ومتداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي:

الإدارة العامة للمرور: ضبط عدد من الأشخاص وحجز دراجاتهم النارية إثر قيامهم بالاستعراض بها على شارع الجنبية وتعطيل الحركة المرورية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وجار استكمال الإجراءات القانونية. pic.twitter.com/c1X51QoHnT — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 8, 2023

المصدر: RT