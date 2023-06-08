بلينكن يحض نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية.

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وفي ختام زيارة أجراها إلى السعودية، أجرى بلينكن محادثات هاتفية مع نتنياهو للبحث في "تعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال التطبيع مع بلدان في المنطقة"، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وقال ميلر إن بلينكن "بحث في ضرورة الوفاء بالتعهّدات التي قطعت في اجتماعات إقليمية عقدت في العقبة وشرم الشيخ لتجنّب تدابير تقوّض آفاق حل (قيام) دولتين"، في إشارة إلى محادثات أجريت في وقت سابق من العام في الأردن ومصر جمعت مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين.

وفي خطاب ألقاه هذا الأسبوع أمام منظّمة "أيباك" التي تعد أكبر مجموعة دعم لإسرائيل في الولايات المتحدة، قال بلينكن إنه سيسعى لاعتراف السعودية بإسرائيل، وهو أحد أبرز أهداف إسرائيل نظرا إلى ثقل المملكة في المنطقة ودورها .

المصدر: "أ ف ب"